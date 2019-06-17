Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тоннуПРАЙМ 06:46
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
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Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
Обновлено в 03:54
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Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
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Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
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В Таиладе задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни
Итальянец Франческо Гальделли вместе с супругой и еще одним помощником-мужчиной занимались интернет-продажами одежды, которая якобы производилась от Клуни.
Обновлено в 05:49
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 762
Сегодня 29 человек остаются в тяжелом состоянии. Заболеваемость составляет 90 человек на 100 тысяч населения.
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Политика
Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Общество
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
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Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:49
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Авто
Новое поколение Toyota Land Cruiser лишится моторов V8
Новая генерация внедорожника Toyota Land Cruiser может лишиться традиционных атмосферных моторов V8.
Обновлено в 03:50
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Поставки смартфонов Huawei в 2019 году могут упасть на 60 млн единиц
Собственные расчеты Huawei показывают, что в 2019 году за пределами Китая будет отгружено на 40–60 миллионов смартфонов меньше.
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Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Ростех нашел способ избавиться от дефицита парковок в городах
Обновлено в 03:06
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Испытатели EASA завершили вторую сессию сертификационных полетов на МС-21
Эксперты Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) завершили вторую сессию полетов в рамках программы сертификации самолета МС-21-300, сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации "Иркут".
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Общество
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Обновлено в 06:20
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
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Обновлено в 05:14
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области
Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад.
Обновлено в 06:10