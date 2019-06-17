Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тоннуПРАЙМ 06:46

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну

Экономика и жизнь

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