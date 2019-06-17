Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тоннуПРАЙМ 06:46

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
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В России с 1 июля на $10,1 снизится экспортная пошлина на нефть

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Минфин назвал среднюю цену на нефть Urals за последний месяц

Банки.ру06:57

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну

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Пошлина на экспорт нефти из РФ снизится на 9,1% в июл/июн до $100,3/т

Financial One06:46

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля снизится на $10,1

Rambler News Service06:45
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