Футбол

Посетители Sportbox сомневаются, что «Спартак» пройдет «Брагу»Sportbox.RU 09:14

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
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Да, «Спартак» сильнее «Браги» — 52,66% Нет, в группу выйдут португальцы — 47,34% Серия из четырех побед красно-белых подряд, особенно успех в дерби с ЦСКА (2:1) и результативная игра новичков добавили публике оптимизма.
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