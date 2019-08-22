Футбол
Посетители Sportbox сомневаются, что «Спартак» пройдет «Брагу»Sportbox.RU 09:14
|26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
|46′
Жоау Новайш
|51′
|63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
|64′
Рикарду Орта
|74′
|78′
Георгий Джикия
|85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
|85′
|90′+1′
Зелимхан Бакаев
Брага
Расстановка 4‑4‑2
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
3
Тормена
5
Секейра
15
Орта
17
Жоау Новайш
60
Пальинья
7
Эдуарду
20
Диаш
21
Орта
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
20
Шюррле
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Да, «Спартак» сильнее «Браги» — 52,66% Нет, в группу выйдут португальцы — 47,34% Серия из четырех побед красно-белых подряд, особенно успех в дерби с ЦСКА (2:1) и результативная игра новичков добавили публике оптимизма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Здоровье
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.
Обновлено в 09:10
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено в 15:30
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Происшествия
От ударов молний в польских Татрах погибли пять человек
От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. Еще один человек погиб на словацкой стороне горной цепи.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Четверо пострадали в результате стрельбы в центре Лос-Анджелеса
Не менее четырех человек пострадали. По данным телеканала, стрельба открыла неизвестная женщина.
Обновлено в 16:30
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Технологии
Открыта регистрация на олимпиаду Кружкового движения НТИ
22 августа начинается прием заявок на первую командную инженерную олимпиаду.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено в 00:50
Футбол
Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Происшествия
Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов
Спецприемник просил увеличить срок содержания Навального на 18,5 часа — на то время, которое тот провел в больнице из-за ухудшения здоровья.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Петербурге один человек пострадал при пожаре в складском здании
Один человек пострадал при пожаре в административно-складском здании в Санкт-Петербурге, откуда были эвакуированы 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:29
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Футбол
Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»
Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода «Фиорентину» отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.
Обновлено в 16:16
Политика
Зеленский призвал завесить всю страну украинскими флагами
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан на День флага вывешивать из окон украинские флаги, чтобы вся страна стала желто-синей.
Обновлено в 15:22
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Песков отметил нагнетание истерии после взрыва под Архангельском
СМИ специально раздувают нездоровую истерию вокруг взрыва на морском полигоне Минобороны в Архангельской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Риге
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Латвийской железной дороги — 4:2. Антон Ландер поразил ворота своего бывшего клуба.
Обновлено в 15:01
Футбол
«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса
Ранее сообщалось, что Навас, которому руководство Реала заявило, что не рассчитывает на него в будущем, может стать заменой голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего в ПСЖ.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16