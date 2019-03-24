Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картинуРИА Новости 11:25

Изучив съемку более внимательно, подруги обнаружили, что как раз в промежуток между двумя селфи двое неизвестных, мужчина и женщина, спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны, каким-то образом прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.

с чего всё началось

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