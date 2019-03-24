Общество
Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картинуРИА Новости 11:25
Сотрудники музея не заметили картину, и она провисела на выставке около двух дней, пока на нее не обратили внимание две школьницы. Лемигова назвала инцидент спланированной акцией.
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с чего всё началось
Изучив съемку более внимательно, подруги обнаружили, что как раз в промежуток между двумя селфи двое неизвестных, мужчина и женщина, спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны, каким-то образом прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.Московский Комсомолец09:18
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Система безопасности Исторического музея дала сбой: лишнюю картину не заметили
Московский Комсомолец13:04
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Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.
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Станислав Черчесов: «У Черышева есть секрет. Но мы его не расскажем»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Казахстана (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
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Здоровье
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Политика
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Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:52
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В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера
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Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
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Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
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СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
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Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
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