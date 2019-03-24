Общество

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картинуРИА Новости 11:25

Сотрудники музея не заметили картину, и она провисела на выставке около двух дней, пока на нее не обратили внимание две школьницы. Лемигова назвала инцидент спланированной акцией.
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с чего всё началось

Кража Куинджи наоборот: неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее

Изучив съемку более внимательно, подруги обнаружили, что как раз в промежуток между двумя селфи двое неизвестных, мужчина и женщина, спокойно подошли к бюсту императрицы Александры Федоровны, каким-то образом прикрепили к стене раму с фотографией и удалились.
Московский Комсомолец09:18

Подробнее о событии

Неизвестные повесили картину в Историческом музее Москвы

Вечерняя Москва11:36

Система безопасности Исторического музея дала сбой: лишнюю картину не заметили

Московский Комсомолец13:04

Неизвестные повесили собственную картину на выставке в Историческом музее

ТАСС11:19

Стали известны подробности появления псевдоэкспоната на выставке в Историческом музее

Телеканал 360°11:40

Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картину

РИА Новости11:25

Очередной «перформанс» вызвал возмущение в Историческом музее

Москва 2411:21

В Историческом музее появление чужого фото назвали «очередной спланированной провокацией»

Говорит Москва11:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
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Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям

По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
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В Хасавюрте возбудили уголовное дело после массового отравления

МВД возбудило уголовное дело после массового отравления в дагестанском Хасавюрте, сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.
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Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
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Загитова впервые упала на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Общество

Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра

Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Наталья Водянова нежно поздравила дочь с днем рождения

24 марта Нева Портман отмечает свой 13-й день рождения.
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Политика

Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

Президента Украины Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата Михаила.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Футбол

Черышев и Дзюба забили больше половины голов сборной за год

Черышев и Дзюба за последний год забили за сборную 14 мячей, тогда как их партнеры суммарно отметились 11 мячами, еще два в свои ворота направили египтянин Фатхи и казахстанец Бейсебеков.
Обновлено в 12:54
Общество

Самые худшие знаки Зодиака в сексе

Близнецы считаются самым странным знаком в интимных отношениях.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Тренера в Подмосковье заподозрили в педофилии

Тренер по боевому искусству подозревается в сексуальном насилии над школьницей в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 12:43
Футбол

Станислав Черчесов: «У Черышева есть секрет. Но мы его не расскажем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Казахстана (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:32
Здоровье

Николай Островский празднует юбилей

Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Общество

Жена футболиста Новосельцева попросила болельщиков спросить о ней

Обновлено в 12:29
Политика

Сербские радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в центре Белграда

Активисты Сербской радикальной партии отметили 20-летие бомбардировок Югославии сожжением флагов Евросоюза и НАТО в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:52
Политика

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера

Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
Обновлено в 11:55
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Обновлено в 05:17
Происшествия

Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии

Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Авто

Назван ТОП-3 причин, из-за которых может лопнуть лобовое стекло

Специалисты рассказали о вероятных причинах, из-за которых появляется трещина на лобовом стекле, не связанная с механическим воздействием человека.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Наука

Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной

Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено 21 марта в 04:29
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол

Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»

Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Общество

В Перми сносят здание с портретом Юрия Шевчука из листьев

Осенью 2016 года художник Александр Жунев создал на стене здания знаменитый пятиметровый портрет Юрия Шевчука из осенних листьев.
Обновлено в 11:19
Спорт

Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

NBC: в администрации Трампа произошел раскол

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
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