Посетители Исторического музея самовольно повесили лишнюю картинуРИА Новости 11:25

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова рассказала РИА Новости о появлении в одном из залов лишней картины.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Футбол В половине туалетных кабинок «Уэмбли» были найдены следы кокаина Болельщики проносили кокаин на стадион «Уэмбли» на матч квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Чехии (5:0). Согласно расследованию The Telegraph, следы кокаина была найдены примерно в половине туалетных кабинок, обследованных журналистами.

Футбол Канте не собирается переходить в «Реал» Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.

Происшествия В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Происшествия На улице Маршала Говорова «Газель» отбросила колёса после аварии В воскресенье, 24 марта, в девятом часу вечера на улице Маршала Говорова «Газель» лишилась передних колёс и перевернулась после столкновения с автомобилем Subaru.

Футбол Гнабри забил 5 голов за сборную Германии в 6 матчах Второй мяч в составе немецкой команды на 34-й минуте забил полузащитник «Баварии» Серж Гнабри.

Гаджеты Удешевленный Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок Через время после официальной презентации удешевленного варианта флагманского Xiaomi Mi 9, появились предположения, что модель выйдет за пределы Китая.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Культура Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.

Спорт Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Политика NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Ирана Телеканал NBC сообщил о расколе в американской президентской администрации по вопросу действия санкций против Ирана. по данным канала, оппоненты не могут прийти к соглашению относительно того, насколько сильными должны быть рестриктивные меры.

Экономика Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Наука Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.

Общество В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.