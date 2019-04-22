Футбол
Посещаемость матчей РПЛ выросла на 30% по сравнению с прошлым сезономSport24.ru 06:28
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин подвел итоги посещаемости матчей 24-го тура Премьер-лиги, рассказал о росте посещаемости по сравнению с прошлым сезоном и случившихся нарушениях в 24-м туре.
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