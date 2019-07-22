Происшествия
Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал егоТАСС 09:30
Отец 10-летнего мальчика на Кубани, который посадил сына на цепь в сарае, со слов ребенка, и ранее наказывал его, ребенок выглядит болезненно, сообщил ТАСС глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района, где проживает семья, Игорь Назаров.
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с чего всё началось
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.РИА Новостивчера в 11:25
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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
Кубанские новости13:55
Соседи рассказали подробности о кубанской семье, в которой ребенка посадили на цепь
Блокнот Краснодар08:02
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Ранее об особом статусе русского языка в Донбассе говорил и сам Владимир Зеленский.
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Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
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Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
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Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
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Общество
Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму
Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
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Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»
Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
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Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
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Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
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Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
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В новостройке Севастополя упал лифт с тремя пассажирами
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На этой неделе Лавров встретится с министром иностранных дел Кубы
Сообщается, что состоятся переговоры Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.
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Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
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