Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.

с чего всё началось

Отец 10-летнего мальчика на Кубани, который посадил сына на цепь в сарае, со слов ребенка, и ранее наказывал его, ребенок выглядит болезненно, сообщил ТАСС глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района, где проживает семья, Игорь Назаров.

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

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