Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погибИнтерфакс вчера в 14:09

Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro. Издание отмечает, что в том месте на лужайке, где президенты посадили дерево, в настоящее время нет ничего, кроме газона.
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Le Figaro: посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

RT на русскомвчера в 15:01

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

РБКвчера в 14:27

Погиб посаженный Трампом и Макроном дуб

Говорит Москвавчера в 13:22

Посаженный Трампом и Макроном дуб у Белого дома не выжил

Известиявчера в 12:45

Трамп не сберег дуб Макрона

Вести.Ruвчера в 12:35

В США погиб дуб, посаженный Трампом и Макроном

РЕН ТВвчера в 12:29

Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб

Газета.Ruвчера в 13:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
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Общество

В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом

Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
Обновлено в 01:09
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
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Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.
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Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

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Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Обновлено в 01:00
Футбол

«ПСЖ» назвал сроки восстановления Неймара

Как отмечает пресс-служба «ПСЖ», Неймару не потребуется операция, однако его восстановление займет четыре недели.
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Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено вчера в 14:49
Единоборства

Головкин заявил о готовности провести бой с Альваресом

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Поронайске мужчина устроил жене драму на трубе

Поступило сообщение о том, что на самом верху трубы, высотой около 30 метров, находится мужчина, который собирается спрыгнуть.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники

Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы

Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.
Обновлено в 01:34
Политика

Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
Транспорт

Владельцы радаров наживаются на водителях

На дорогах Ульяновска появилось много частных радаров фото- и видеофиксации.
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Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Космос

Миссия InSight возобновит бурение поверхности Марса

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали, что у них есть эффективный план по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight.
Обновлено 07 июня в 15:33
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