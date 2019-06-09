Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погибИнтерфакс вчера в 14:09
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro. Издание отмечает, что в том месте на лужайке, где президенты посадили дерево, в настоящее время нет ничего, кроме газона.
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Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Общество
В воскресенье в Петербурге ожидается гроза с градом
Сегодня, 9 июня, на город на Неве обрушится гроза, которая принесет за собой ливни и град.
Обновлено в 01:09
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
«ПСЖ» назвал сроки восстановления Неймара
Как отмечает пресс-служба «ПСЖ», Неймару не потребуется операция, однако его восстановление займет четыре недели.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва
Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Автоспорт
Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»
Обновлено вчера в 14:49
Единоборства
Головкин заявил о готовности провести бой с Альваресом
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Поронайске мужчина устроил жене драму на трубе
Поступило сообщение о том, что на самом верху трубы, высотой около 30 метров, находится мужчина, который собирается спрыгнуть.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit
Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы
Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.
Обновлено в 01:34
Политика
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
Транспорт
Владельцы радаров наживаются на водителях
На дорогах Ульяновска появилось много частных радаров фото- и видеофиксации.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Космос
Миссия InSight возобновит бурение поверхности Марса
Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказали, что у них есть эффективный план по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight.
Обновлено 07 июня в 15:33