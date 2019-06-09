Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погибИнтерфакс 14:09
Дуб, посаженный в 2018 году в саду Белого дома президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, не прижился и погиб, сообщает в субботу газета Le Figaro. Издание отмечает, что в том месте на лужайке, где президенты посадили дерево, в настоящее время нет ничего, кроме газона.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
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