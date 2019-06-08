Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погибРБК 14:27
Дуб, посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, погиб. Об этом сообщает газета Le Figaro. Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в Соединенные Штаты.
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Футбол
Скауты «Краснодара» просматривали защитника сборной Израиля Дасу
Защитники сборной Израиля и «Маккаби Тель-Авив» Эли Даса попал в сферу интересов «Краснодара».
Обновлено в 12:08
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Обновлено в 13:55
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Футбол
Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Политика
МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООН
Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК).
Обновлено в 10:47
Здоровье
Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению
Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.
Обновлено в 12:22
Авто
Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов
Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Футбол
Буффон ведет переговоры с «Пармой»
Обновлено в 14:44
Общество
Хороводом и фейерверком завершился студенческий фестиваль в Ставрополе
На закрытии участники фестиваля водили хороводы вокруг гигантских матрешек, вместе пели песни и наслаждались фейерверками.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Петицию в защиту Голунова подписали более 65 тысяч человек
Больше 65 тысяч человек выразили поддержку корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову. Петиция появилась на сайте Change.org.
Обновлено в 15:55
Футбол
Тренер Сан-Марино поблагодарил футболистов сборной России
Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 против сборной России.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Появилось видео удара авиации РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 09:54
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Финансы
Минфин к концу июня выпустит «народные облигации» на новых условиях
Минфин России начнет выпускать модифицированные "народные облигации" (ОФЗ-н) в конце июня.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00