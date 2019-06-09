Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погибРБК вчера в 14:27

Дуб, посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, погиб. Об этом сообщает газета Le Figaro. Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в Соединенные Штаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Le Figaro: посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

RT на русскомвчера в 15:01

Посаженный Трампом и Макроном дуб у Белого дома не выжил

Известиявчера в 12:45

Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб

Газета.Ruвчера в 13:11

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

РБКвчера в 14:27

Трамп не сберег дуб Макрона

Вести.Ruвчера в 12:35

В США погиб дуб, посаженный Трампом и Макроном

РЕН ТВвчера в 12:29

Погиб посаженный Трампом и Макроном дуб

Говорит Москвавчера в 13:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:31, Ашберн
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга

Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика

Внеочередные выборы президента начались в Казахстане

Обновлено вчера в 21:02
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Футбол

Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

Обновлено вчера в 20:30
Общество

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено вчера в 15:50
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено 07 июня в 07:40
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом

Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено вчера в 05:58
Общество

Силой заберут: что будет, если не платить налог

Рассказываем, что будет, если не платить налоги.
Обновлено вчера в 19:28
Наука

На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Армия и оружие

Иранские С-300 не будут переброшены в Сирию

Фактически обозначились границы возможной применимости зенитных ракетных комплексов С-300, которые ранее были поставлены Россией для нужд ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Политика

Токаев рассказал о новом политическом курсе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказала о том, каким будет новый политический курс в стране после выборов.
Обновлено в 00:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное