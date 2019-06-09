Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погибРБК вчера в 14:27
Дуб, посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном, погиб. Об этом сообщает газета Le Figaro. Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в Соединенные Штаты.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
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Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
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Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
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Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
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Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
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Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
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Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
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В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
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Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
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Политика
Умер младший брат Хиллари Клинтон
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
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Происшествия
О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
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Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
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Рассказываем, что будет, если не платить налоги.
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Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
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Армия и оружие
Иранские С-300 не будут переброшены в Сирию
Фактически обозначились границы возможной применимости зенитных ракетных комплексов С-300, которые ранее были поставлены Россией для нужд ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Токаев рассказал о новом политическом курсе Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказала о том, каким будет новый политический курс в стране после выборов.
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