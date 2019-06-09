Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погибРИА Новости 13:15

Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde. Эммануэль Макрон в апреле 2018 года прибыл с государственным визитом в США. Он был приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.
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Le Figaro: посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

RT на русском15:01

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

РБК14:27

Погиб посаженный Трампом и Макроном дуб

Говорит Москва13:22

Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб

Газета.Ru13:11

Трамп не сберег дуб Макрона

Вести.Ru12:35

В США погиб дуб, посаженный Трампом и Макроном

РЕН ТВ12:29

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

РИА Новости13:15
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержали

Обновлено в 12:03
Футбол

Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:35
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Дело Голунова передано в столичный главк МВД

Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве.
Обновлено в 17:18
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Политика

Российских журналистов не пустили на форум в Литве

Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
Обновлено в 16:14
Футбол

Черчесов оценил игру Дзюбы в матче против Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры нападающего и капитана команды Артема Дзюбы, который отметился четырьмя забитыми мячами в матче против Сан-Марино в рамках отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Культура

Картину Кандинского продали в Германии за 2,5 миллиона евро

Обновлено в 10:34
Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Экономика

Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Игры

В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077

На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:24
Футбол

Восстановление Неймара займет четыре недели

Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено в 10:51
Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено в 16:35
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных

В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Кино

Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала

Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Музыка

Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
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