Происшествия
Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к материГазета.Ru 09:53
Прокуратура устроит проверку условий проживания у родной матери 10-летнего мальчика, которого ранее отец посадил на цепь в сарае на Кубани. Об этом информирует РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.РИА Новостивчера в 11:25
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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
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