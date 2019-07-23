Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.

с чего всё началось

Прокуратура устроит проверку условий проживания у родной матери 10-летнего мальчика, которого ранее отец посадил на цепь в сарае на Кубани. Об этом информирует РИА "Новости".

Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

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