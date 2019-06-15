Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытателиГазета.Ru 05:00

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

с чего всё началось

Посадку самолета SSJ 100 в Шереметьево повторят летчики-испытатели в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Полет могут сымитировать летчики "Гражданских самолетов Сухого", отметил источник.

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