Происшествия

Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытателиГазета.Ru 05:00

Посадку самолета SSJ 100 в Шереметьево повторят летчики-испытатели в подмосковном Жуковском, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Полет могут сымитировать летчики "Гражданских самолетов Сухого", отметил источник.
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Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Жуковском проведут эксперимент и полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
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Летчики-испытатели повторят заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

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Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ

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