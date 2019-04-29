Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru 19:32

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

Авто Nissan в марте увеличил продажи в России на 27% В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.

Музыка На телешоу «Дом-2» пришла девушка из Чистополя Среди новых участников российского телешоу «Дом-2» оказалась жительница Чистополя Алина Галимова.

Политика Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Авто Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85.

Недвижимость Съемные квартиры выросли в цене Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.

Армия и оружие Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.

Происшествия В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18 В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.

Экономика «Интер РАО» отключается от Казахстана Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке.

Шоу-бизнес Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.

Армия и оружие В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".

Авто Новая Hyundai Creta получила ценник Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.

Экономика Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".

Технологии «Лаборатория Касперского» подсчитала хакеров Ведущие российские антивирусные эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали хакеров.

Технологии Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов» Как выяснилось, бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн снялся в эпизоде второй серии финального сезона "Игры престолов".

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.

Политика На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром» Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.

Общество СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.

Здоровье На Камчатке за неделю выявили еще 8 случаев свиного гриппа За прошедшую на Камчатке зарегистрировано 9 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 8 случаев гриппа А(H1N1)2009 и один случай гриппа В, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Наука Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.

Транспорт Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.