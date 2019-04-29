Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru 19:32
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Авто
Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%
В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук.
Обновлено в 07:00
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Музыка
На телешоу «Дом-2» пришла девушка из Чистополя
Среди новых участников российского телешоу «Дом-2» оказалась жительница Чистополя Алина Галимова.
Обновлено в 21:21
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Политика
Мариани сообщил о планах затронуть в ЕС отмену санкций против России
Сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог», депутат парламента Франции Тьерри Мариани в интервью газете «Известия» рассказал о планах французской партии «Национальное объединение» поднять на общеевропейском уровне вопрос снятия антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году.
Обновлено в 20:15
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Обновлено в 16:59
Авто
Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто
РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85.
Обновлено в 21:54
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Происшествия
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18
В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Экономика
«Интер РАО» отключается от Казахстана
Свое желание продать станцию в «Интер РАО» объясняют необходимостью сосредоточиться на российском рынке.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Авто
Новая Hyundai Creta получила ценник
Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.
Обновлено в 17:17
Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка
С начала года средние розничные цены на куриное мясо снизились от 5 до 10 процентов, рассказали "РГ" аналитики торговой платформы "АГРО24".
Обновлено в 20:15
Технологии
«Лаборатория Касперского» подсчитала хакеров
Ведущие российские антивирусные эксперты из «Лаборатории Касперского» подсчитали хакеров.
Обновлено в 22:04
Технологии
Бывший замдиректора ЦРУ снялся в «Игре престолов»
Как выяснилось, бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн снялся в эпизоде второй серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 14:04
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено в 22:35
Единоборства
Российские бойцы ММА устроили драку в отеле Турции
Обновлено в 21:55
Здоровье
На Камчатке за неделю выявили еще 8 случаев свиного гриппа
За прошедшую на Камчатке зарегистрировано 9 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, из них 8 случаев гриппа А(H1N1)2009 и один случай гриппа В, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю.
Обновлено в 21:09
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Звезды предупреждают: в общении с коллегами и домочадцами стоит избегать сарказма.
Обновлено в 03:36
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Музыка
Spice Girls приготовили футболки и худи к концертному туру
Группа Spice Girls выпустила 27 апреля 2019 года коллекцию мерчандайзинга, приуроченную к их реюнион туру.
Обновлено в 15:07