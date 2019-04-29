Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru вчера в 19:32

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ЮАР экстренно сел пассажирский «Боинг» с горящим двигателем

Эхо Москвы01:33

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

Газета.Ruвчера в 19:32

Самолёт Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Говорит Москвавчера в 15:17

СМИ: В аэропорту ЮАР приземлился самолёт с горящим двигателем

RT на русскомвчера в 16:10

СМИ: самолет Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

ТАССвчера в 15:14

Boeing 767 с горящим двигателем экстренно сел в аэропорту ЮАР

Телеканал 360°вчера в 14:30

В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем

РБКвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Президент Туркмении зачитал рэп про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники

В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом

Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Транспорт

В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки

Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Житель Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 02:38
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Общество

За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков

Обновлено в 02:29
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Футбол

Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Технологии

Партнёр Интерпола проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Меган Фокс передумала разводиться

Звезда "Трансформеров" Меган Фокс отозвала заявление о разводе. Актриса официально забрала заявление о разводе с Брайаном Остином Грином.
Обновлено в 03:00
Кино

Любительница порно рассказала о большой пользе фильмов для взрослых

Обновлено в 01:19
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига

В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Общество

Названы районы Башкирии с худшим взаимодействием властей с населением

Власти Башкирии дали пояснение к системе расчета. Первую строчку антирейтинга возглавила администрация Краснокамского района.
Обновлено в 02:14
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Голкипер «Каролины» Макелинни признан первой звездой дня в НХЛ

На 27-й минуте второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) Макелинни заменил травмированного Петра Мразека и отразил все 17 бросков по своим воротам.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Жуткие кадры ДТП во Владивостоке, где погиб один человек

Обновлено в 00:56
Космос

Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ

ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Экономика

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Десять ударов: как освобождали Западную Украину

В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».
Обновлено в 02:24
Общество

«Москино» в мае бесплатно покажет фильмы с Самойловой и Полищук

Обновлено в 02:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное