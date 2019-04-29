Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru вчера в 19:32
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
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Самолёт Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР
Говорит Москвавчера в 15:17
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники
В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Туве подросток подорвался на военном полигоне
Обновлено в 01:52
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Житель Петербурга заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 02:38
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
За сутки в Екатеринбурге выпало 90% месячной нормы осадков
Обновлено в 02:29
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Футбол
Ван Дейк стал игроком сезона в Англии по версии футболистов
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк признан лучшим игроком сезона в Англии по версии Ассоциации футболистов.
Обновлено вчера в 17:41
Технологии
Партнёр Интерпола проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Меган Фокс передумала разводиться
Звезда "Трансформеров" Меган Фокс отозвала заявление о разводе. Актриса официально забрала заявление о разводе с Брайаном Остином Грином.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига
В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Названы районы Башкирии с худшим взаимодействием властей с населением
Власти Башкирии дали пояснение к системе расчета. Первую строчку антирейтинга возглавила администрация Краснокамского района.
Обновлено в 02:14
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Хоккей
Голкипер «Каролины» Макелинни признан первой звездой дня в НХЛ
На 27-й минуте второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1) Макелинни заменил травмированного Петра Мразека и отразил все 17 бросков по своим воротам.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Жуткие кадры ДТП во Владивостоке, где погиб один человек
Обновлено в 00:56
Космос
Модернизация «Гагаринского старта» задерживается из-за ОАЭ
ОАЭ до сих пор не согласились вложить средства в модернизацию «Гагаринского старта» космодрома Байконур для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».
Обновлено вчера в 23:10
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн
Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:06
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Десять ударов: как освобождали Западную Украину
В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».
Обновлено в 02:24