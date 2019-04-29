Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru вчера в 19:32

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
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Появилось видео посадки в Йоханнесбурге лайнера Boeing 767 с горящим двигателем

Вести.Ruвчера в 20:15

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

Газета.Ruвчера в 19:32

Вспышки в небе: посадку Boeing 767 с горящим двигателем сняли с земли

РЕН ТВвчера в 15:02

СМИ: В аэропорту ЮАР приземлился самолёт с горящим двигателем

RT на русскомвчера в 16:10

Boeing 767 с горящим двигателем экстренно сел в аэропорту ЮАР

Телеканал 360°вчера в 14:30

В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем

РБКвчера в 16:18

Boeing 767 с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту ЮАР

Москва-Баку.ruвчера в 15:06
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Авто

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Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
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