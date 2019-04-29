Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видеоГазета.Ru вчера в 19:32

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

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