Героев будут чествовать перед началом игры в 16:00, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФК «Урал». Первый удар по мячу сделает командир лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Дамир Юсупов сделает первый удар по мячу на матче «Урала»

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