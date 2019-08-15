Происшествия

Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назадЭкономика сегодня вчера в 11:00

Вся семья Дамира находится в шоке; в авиации он уже лет восемь, но в статусе командира летает всего год. Юсупов родился в семье вертолетчика в городе Игарка Красноярского края и детства мечтал связать свою судьбу с небом.
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Выдержка пилота севшего в поле А321 изумила даже его родственников: "Он командиром летает всего год!"

Царьградвчера в 16:53

Самолет «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье посадил пилот из Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайнвчера в 01:07

Пилот Дамир Юсупов, спасший пассажиров «Уральских авиалиний», восхищался другой аварийной посадкой

URA.Ruвчера в 07:06

В жестком цейтноте: летчик-испытатель отметил реакцию пилотов А321

РЕН ТВвчера в 09:20

Пилот Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в Подмосковье и спас 226 пассажиров

Татар-информвчера в 02:07

«Не нахожу слов». В Сети благодарят пилотов, посадивших падающий A321

Российская газетавчера в 04:44

От юриста до летчика-героя: кто спас потерпевший посадку в поле А321

Газета.Ruвчера в 12:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

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Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

Обновлено вчера в 16:03
Общество

Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах

В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Политика

Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Наука

Нейросеть научилась предсказывать движения человека по позе

Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика

«Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов

Речь идет о взыскании $2,6 млрд и процентах, которые «Газпром» должен компании из Украины стороне по суду.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

В центре Красноярска в машине обнаружили труп с пакетом на голове

Обновлено в 00:36
Общество

Губернатор Самарской области назвал героем пилота Дамира Юсупова

Обновлено в 00:56
Происшествия

В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
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Шоу-бизнес

Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы

В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.
Обновлено в 02:24
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Политика

Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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Теннис

Рублев переиграл Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России

По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
Обновлено 14 августа в 02:36
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто

Названы самые популярные дополнительные опции при покупке авто

Во время покупки нового авто клиенты в основном тратят на дополнительное оборудование до 7% от стоимости самой машины.
Обновлено в 02:10
Авто

Появились данные о ценах на дизельную версию пикапа Ram 1500 2020 года

Сообщается, что дизельный мотор будет доступен абсолютно во всех версиях пикапа, также с этим мотором можно заказать и Ram 1500 Classic 2019 модельного года – в этом случае цена составит 2 578 962 рублей.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

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Происшествия

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Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
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Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Политика

В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной

На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении

Московский священник Алексей Забелин, заявивший, что уличный артист избил его на набережной в Ялте, сообщил, что подвергается давлению.
Обновлено вчера в 23:40
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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