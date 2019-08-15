Происшествия
Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назадЭкономика сегодня вчера в 11:00
Вся семья Дамира находится в шоке; в авиации он уже лет восемь, но в статусе командира летает всего год. Юсупов родился в семье вертолетчика в городе Игарка Красноярского края и детства мечтал связать свою судьбу с небом.
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Самолет «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье посадил пилот из Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайнвчера в 01:07
Пилот Дамир Юсупов экстренно посадил самолет в Подмосковье и спас 226 пассажиров
Татар-информвчера в 02:07
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
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Алгоритм на основе видео создает анимированную 3D-модель человека, выполняющего то или иное действие.
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Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
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Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
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Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
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Рублев переиграл Федерера в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
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Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России
По итогам встречи депутаты составили предложение о запрете эксплуатации старых автомобилей.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
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Появились данные о ценах на дизельную версию пикапа Ram 1500 2020 года
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В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
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Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
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