Происшествия
Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в ЕкатеринбургТруд 03:44
Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", спасшие пассажиров самолета Airbus А321 во время аварийно ситуации в Московской области, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщает информационное агентство "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
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Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет в поле: «Немножко даже виноват перед пассажирами»
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