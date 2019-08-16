Происшествия

Посадившие А321 в поле пилоты вернулись в ЕкатеринбургТруд 03:44

Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", спасшие пассажиров самолета Airbus А321 во время аварийно ситуации в Московской области, вернулись в Екатеринбург. Об этом сообщает информационное агентство "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
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Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург

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