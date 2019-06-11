Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июняТАСС 11:35

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

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