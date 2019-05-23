Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волюКоммерсантъ 05:13

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
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Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

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