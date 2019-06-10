Футбол
Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге нацийSports.ru вчера в 22:30
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|23′
Дэнни Роуз
|27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
|61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
|66′
|70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
|75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
|87′
|106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
|106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
|113′
Гранит Джака
|116′
|П
|43%
|Владение мячом
|57%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|5
|7
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
4
Эльведи
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
19
Дрмич
14
Цубер
7
Окафор
8
Фройлер
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
2
Уокер
4
Дайер
20
Алли
18
Баркли
11
Санчо
21
Уилсон
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сборная Португалии благодаря победе в Лиге наций получит призовые в размере 10,5 миллиона евро. Финалист турнира – национальная команда Голландии – заработала 9 млн. Сборная Англии за третье место получит 8 млн, финишировавшая четвертой Швейцария – 7 млн.
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