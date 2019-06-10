Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге нацийSports.ru вчера в 22:30

Сборная Португалии благодаря победе в Лиге наций получит призовые в размере 10,5 миллиона евро. Финалист турнира – национальная команда Голландии – заработала 9 млн. Сборная Англии за третье место получит 8 млн, финишировавшая четвертой Швейцария – 7 млн.

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

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