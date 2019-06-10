Футбол

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге нацийSports.ru вчера в 22:30

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Сборная Португалии благодаря победе в Лиге наций получит призовые в размере 10,5 миллиона евро. Финалист турнира – национальная команда Голландии – заработала 9 млн. Сборная Англии за третье место получит 8 млн, финишировавшая четвертой Швейцария – 7 млн.
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Сборная Португалии получила более 10 млн евро за участие в Лиге наций

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Sports.ruвчера в 22:30
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