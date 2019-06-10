Футбол

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге нацийSports.ru вчера в 22:30

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Сборная Португалии благодаря победе в Лиге наций получит призовые в размере 10,5 миллиона евро. Финалист турнира – национальная команда Голландии – заработала 9 млн. Сборная Англии за третье место получит 8 млн, финишировавшая четвертой Швейцария – 7 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Португалии получила более 10 млн евро за участие в Лиге наций

МК-Спорт08:53

Стала известна сумма призовых в Лиге Наций

Sport.ru03:29

Португалия заработала € 10,5 млн по итогам первого розыгрыша Лиги наций

Чемпионат04:38

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

Евро-футбол.ру04:48

Португалия заработала 10,5 миллионов евро за победу в Лиге наций

Спорт-Экспресс05:21

Португалия заработала 10,5 миллиона за победу в Лиге наций

Бомбардир.ру02:27

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

Sports.ruвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Армия и оружие

Международный «Авиадартс» снова пройдёт под Рязанью

«Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдёт на полигоне Дубровичи под Рязанью», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Обновлено в 02:08
Экономика

Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия

РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Общество

Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР

Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Житель Североуральска спас младенца, которого пьяница выбросил из окна

В Североуральске мужчина спас малыша, которого алкоголик выбросил из окна. Жуткая история произошла в Североуральске 6 июня.
Обновлено в 05:09
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Общество

Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы

Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Здоровье

Врач пожаловался на жару в операционной в ярославской областной детской больнице

Обновлено в 04:48
Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ, показал отрицательный результат, сообщил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Столтенберг назвал Россию главной угрозой для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербской газете "Политика" заявил, что Россия является главной угрозой военному блоку.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лига Наций
Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года в Лигу Наций входило максимальное количество государств - 58. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное