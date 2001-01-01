Португалия заработала 10,5 миллиона за победу в Лиге нацийБомбардир.ру 02:27

Стали известны призовые участникам финального матча Лиги наций между сборными Португалии и Голландии (1:0). По информации Record, победители турнира португальцы заработали 10,5 миллиона евро, а голландцы – девять миллионов. Сборная Португалии выиграла второй турнир за последние три года.

Португалия заработала 10,5 миллиона за победу в Лиге наций

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