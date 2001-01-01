Футбол

Португалия заработала 10,5 миллиона за победу в Лиге нацийБомбардир.ру 02:27

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Стали известны призовые участникам финального матча Лиги наций между сборными Португалии и Голландии (1:0). По информации Record, победители турнира португальцы заработали 10,5 миллиона евро, а голландцы – девять миллионов. Сборная Португалии выиграла второй турнир за последние три года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Португалия заработала 10,5 миллионов евро за победу в Лиге наций

Спорт-Экспресс05:21

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

Sports.ruвчера в 22:30

Португалия заработала 10,5 млн евро за победу в Лиге наций

Евро-футбол.ру04:48

Итоги дебюта Лиги наций: получилось ли УЕФА реализовать задумку?

LoginCasino.com04:40

Стала известна сумма призовых в Лиге Наций

Sport.ru03:29

Португалия заработала 10,5 миллиона за победу в Лиге наций

Бомбардир.ру02:27

Португалия заработала € 10,5 млн по итогам первого розыгрыша Лиги наций

Чемпионат04:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Технологии

Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение

Маркетплейс goods.ru, входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», запустил новое мобильное приложение для покупателей, синхронизированное с онлайн-платформой goods.ru.
Обновлено в 05:14
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Экономика

ЦИАН заметил сокращение объемов жилищного строительства в России

В России падают объемы жилищного строительства: за первые четыре месяца 2019 года в стране введено 19,6 млн кв. м жилья, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали аналитики компании ЦИАН.
Обновлено в 04:50
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Сухейль Аль-Хасан отмечает день рождения на передовой в Хаме

Обновлено в 03:44
Общество

В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП

Обновлено в 05:55
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
Обновлено в 03:21
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол

Головин не обижается на Фабрегаса

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Общество

Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады

Обновлено вчера в 22:59
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лига Наций
Международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. В период с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года в Лигу Наций входило максимальное количество государств - 58. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное