Лига чемпионов
ТАССПортугалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла. Уже после группового этапа отечественные клубы рискуют потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.
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Итог позора «Спартака» и жеребьевки Лиги Европы: Россия проиграла Португалии шестую строчку?
Спорт день за днем12:47
Россия упустила шанс оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Sportbox.RU28 августа в 01:50
Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА до 0,667 очка
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 17:30
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла
Sports.ruвчера в 17:56
Рейтинг УЕФА: прощай шестая позиция. Россия отдаст Португалии одно место в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
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Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Гаджеты
Apple назвала дату анонса новых смартфонов iPhone
МедиаПоток 12:02
Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 12:58
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Религия
Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 09:35
Культура
30 августа в Ярославле открылась выставка Архипа Куинджи
Картины представлены из собрания Русского музея В пятницу, 30 августа, в Ярославском художественном музее открылась выставка Архипа Куинджи.
АиФ-Верхняя Волга 08:00
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Вести.Ru 11:29
Экономика
Капитализация «Норникеля» достигла исторического максимума в ₽2,6 трлн
Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию.
РБК 15:41
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Армия и оружие
Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными
Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.
Взгляд.ру 13:44
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе
Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе.
Lenta.ru 06:33
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Общество
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 14:18
Политика
Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова главой МВД
Новоназначенный премьер-министр Украины Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Авакова.
ИА Новороссия 08:21
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском 13:18