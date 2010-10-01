Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла. Уже после группового этапа отечественные клубы рискуют потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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