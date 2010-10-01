Лига чемпионов
ТАССПортугалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Рикарду Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|46′
|46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
|62′
Самуэль Жиго
|68′
|75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
|75′
Зелимхан Бакаев
|89′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
20
Шюррле
7
Гулиев
17
Бакаев
49
Ананидзе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
27
Франсержио
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла. Уже после группового этапа отечественные клубы рискуют потерять шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.
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После провала «Спартака» Португалия навязывает России реальную борьбу в рейтинге УЕФА
Евро-футбол.рувчера в 17:16
Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА до 0,667 очка
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 17:30
Рейтинг УЕФА: прощай шестая позиция. Россия отдаст Португалии одно место в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
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