Футбол

Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги нацийТАСС 16:36

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0 в финальном матче Лиги наций. Встреча прошла в португальском городе Порту. Мяч на 60-й минуте забил Гонсалу Гедеш.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хет-трик не помог Роналду стать лучшим игроком Лиги Наций

Sport24.ru16:57

У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси?

Советский спорт16:45

Сборная Португалии стала первым в истории победителем Лиги наций

Матч ТВ16:38

Лига наций, «Манчестер Юнайтед», «Реал», Моуринью – в обзоре дня

Чемпионат17:00

Силва о победе в Лиге наций: «Это мой первый титул со сборной. Очень рад закончить сезон таким образом»

Sports.ru17:33

Роналду унес трофей Лиги наций. Шутка от Криштиану

Спорт-Экспресс16:56

Футбол, Лига наций, финал, Португалия - Голландия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru13:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

Обновлено в 05:24
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Музыка

Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.
Обновлено в 13:41
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Политика

США намерены устранить доминирование Amazon, Apple, Facebook и Google

Конгресс США планирует по итогам антимонопольного расследования в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google выявить и ликвидировать чрезмерное доминирование на рынке цифровых услуг.
Обновлено в 13:45
Игры

E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
Политика

Захарова сравнила современную политику США с временами рабства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Младшую дочку Елены Подкаминской перепутали с мальчиком

Младшую дочку российской актрисы театра и кино Елены Подкаминской перепутали с мальчиком.
Обновлено в 15:04
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Хоккей

Гуннарссон: жаль Барбашёва, но многие ребята ждут своего шанса

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
Обновлено в 07:09
Космос

Солнце достигло минимума активности

Минимумы и максимумы солнечной активности чередуются каждые 11 лет – это явление известно как цикл Швабе (по имени немецкого астронома-любителя Самуэля Генриха Швабе).
Обновлено 06 июня в 01:57
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Общество

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Происшествия

Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено в 15:21
Происшествия

В Новороссийске загорелось здание морского университета

Здание Государственного морского университета имени Ф.Ушакова загорелось на площади 300 квадратных метров в Новороссийске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:20
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено 06 июня в 02:42
Автоспорт

Даниил Квят: Альтернативная стратегия сработала

Обновлено в 17:12
Космос

На Марсе обнаружили дома и технику

Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено в 15:41
Общество

Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено вчера в 12:15
Культура

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Обновлено в 16:56
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Электронная терапия и онлайн-доктора набирают популярность в Китае

Электронная терапия и интеллектуальные медицинские исследования продолжают становиться всё более привлекательными в Китае.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
Лига наций УЕФАБольше новостей по теме
Главное