Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФАГазета.Ru вчера в 20:02

По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".

Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА

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