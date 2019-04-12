Футбол

Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФАГазета.Ru вчера в 20:02

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 9 апреля
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
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