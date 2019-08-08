Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. Россия занимает шестое место, что позволяет команде заявлять по три команды в Лигу чемпионов и в Лигу Европы.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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