По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Все три португальских клуба на этой неделе выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Краснодар».

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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