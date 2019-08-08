Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФАЧемпионат вчера в 17:01

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Все три португальских клуба на этой неделе выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Краснодар».
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