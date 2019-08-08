По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Все три португальских клуба на этой неделе выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Краснодар».

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Общество Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Футбол «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Политика Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Здоровье В России зафиксировали рекордное число больных раком детей Число детей до 14 лет со злокачественными образованиями составило почти 21,3 тысячи человек — это на 4,3 процента больше, чем за тот же период годом ранее.

Политика Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 16 населённых пунктов — ГСЧС «В ночь с 7 на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населённых пунктов в двух областях, а именно: Волынская — 12, Житомирская — 4», — сказано в сообщении.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.

Политика Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.

Энергетика ОДК поставит более 20 газотурбинных установок для «Силы Сибири» до 2021 года Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит более 20 газотурбинных установок (ГТУ) для газопровода "Силы Сибири" компании "Газпром", сообщил журналистам управляющий директор "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов.

Политика На Украине призвали к развалу России Автор материала отмечает, что слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым может вернуться в состав Украины, только если Россия перестанет существовать, очень верны.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Председатель партии "Здоровая Сербия", бывший кандидат в президенты страны, Милан Стаматович предложил подписать межгосударственный договор, который передаст Косово в своеобразное пользование России.

Экономика Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.

Гаджеты Samsung Galaxy A70s получил Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ Новый смартфон компании проходит под кодовым названием Samsung SM-A707F, при этом источники уверены, что речь идет о модели Samsung Galaxy A70S.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Гаджеты Samsung представила Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Политика В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.

Недвижимость В России подскочили цены на доступное жилье Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.