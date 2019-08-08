Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФАЧемпионат вчера в 17:01

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, 7 августа
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Ромариу Баро
56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Все три португальских клуба на этой неделе выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Краснодар».
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