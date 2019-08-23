Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФАСоветский спорт 04:16

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, 21 августа
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
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