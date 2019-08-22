«Спартак» на чужом поле проиграл «Браге» (0:1) в первом матчей плей-офф квалификации Лиги Европы. Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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