Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФАМатч ТВ 18:30

Фенербахче — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, 12 февраля
Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджолу»
5′
Ярослав Ракицкий
Маурисио Исла
14′
Ислам Слимани
21′
Садик Чифтпынар
31′
40′
Александр Анюков
61′
Эльмир Набиуллин
Игорь Смольников
68′
Роберт Мак
Элиф Элмаз
Андре Айю
72′
74′
Себастьян Дриусси
Сердар Азмун
Виктор Мозес
Альпер Потук
84′
85′
Роберт Мак
Клаудио Маркизио
Матье Вальбуэна
Роман Нойштедтер
90′+2′
В Лиге чемпионов "Порту" уступил "Роме" (1:2). Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,882. Пятую строчку занимает Франция (57,665), Португалия (46,232) находится на седьмом месте.
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