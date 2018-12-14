Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Матч ТВ
00:55

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 12 декабря
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после заключительных матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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