Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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