Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортПортугалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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