Лига чемпионов
Советский спортПортугалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
|15′
Жоау Пальинья
|23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
|32′
Рикарду Орта
|39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
|42′
Рикарду Орта
|45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|46′
|46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
|62′
Самуэль Жиго
|68′
|75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
|75′
Зелимхан Бакаев
|89′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
54
Умяров
20
Шюррле
7
Гулиев
17
Бакаев
49
Ананидзе
1
Магальяэш
47
Эшгайю
36
Виана
4
Лукас Кунья
60
Пальинья
5
Секейра
70
Галено
15
Орта
27
Франсержио
21
Орта
2 ×
20
Диаш
Брага
Расстановка 5‑4‑1
Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После провала «Спартака» Португалия навязывает России реальную борьбу в рейтинге УЕФА
Евро-футбол.рувчера в 17:16
Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА до 0,667 очка
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 17:30
Рейтинг УЕФА: прощай шестая позиция. Россия отдаст Португалии одно место в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла
Sports.ruвчера в 17:56
Таблица коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
Чемпионатвчера в 17:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика
Британия дала ЕС обещание по Brexit
Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Шоу-бизнес
Дарья Жукова показала помолвочное кольцо
Скоро Жукова выйдет замуж за миллиардера Ставроса Ниархоса. Невеста уже похвасталась поклонникам роскошным кольцом на безымянном пальце.
StarHit.ru 00:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
С кем сыграют ЦСКА и «Краснодар». Обсуждаем жеребьевку Лиги Европы
Две команды провалили отбор в Лигу Европы, "Краснодар" не сумел зайти в Лигу чемпионов через квалификацию.
Bobsoccer 03:01
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Культура
Зрителей возмутило появление на телешоу голой женщины-трансгендера
Зрители обрушились с критикой на создателей шоу Naked Attraction после появления в нем голой женщины-трансгендера Лорен Харрис, сообщает Daily Mirror.
РЕН ТВ 00:47
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Политика
Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
В полиции отметили, что в интернете распространяются призывы к участию в мероприятии в амфитеатре (Яме) на Хохловской площади, однако уведомлений от организаторов акции власти не получали.
Интерфакс 02:16
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Футбол
«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди
Евро-футбол.ру 01:17
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Экономика
Роскачество назвало минимальную цену качественного вина
Лоевский объяснил, что, по мнению экспертов Роскачества, мнения о том, что качественное вино не может стоить меньше 400–500 руб. — неверны.
РБК 03:16
Наука
Найдены следы первых поселенцев Северной Америки
«Для ранних народов Колумбия стала бы первым местом южнее ледника, где они могли бы легко пройти или проплыть», – пояснил профессор Лорен Дэвис из университета штата Орегон.
МИР 24 01:53
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Интересант 03:36
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Общество
Берег реки Ия укрепили в Тулуне
После наводнения была угроза обрушения двух многоквартирных домов.
Вести Иркутск 02:30
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30