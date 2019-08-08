Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФАГазета.Ru вчера в 19:31

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС. Россия занимает шестое место, что позволяет команде заявлять по три команды в Лигу чемпионов и в Лигу Европы.
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