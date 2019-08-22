Из-за разгромного поражения «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» (0:4) и проигрыша «Спартака» в игре против «Браги», российские клубы не смогли принести очков в таблицу коэффициентов УЕФА.

Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА

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