Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФАМатч ТВ вчера в 18:31

Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА

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