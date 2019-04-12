Футбол

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФАМатч ТВ вчера в 18:31

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 9 апреля
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Португалия по итогам первых матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы смогла приблизиться к России в рейтинге ассоциаций УЕФА.
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