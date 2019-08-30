Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руПортугалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла. По итогам недели сразу два российских клуба вылетели из еврокубковых турниров. «Краснодар», проиграв по сумме двух встреч «Олимпиакосу», сыграет в Лиге Европы.
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