Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,4 балла. По итогам недели сразу два российских клуба вылетели из еврокубковых турниров. «Краснодар», проиграв по сумме двух встреч «Олимпиакосу», сыграет в Лиге Европы.

Португалия сократила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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