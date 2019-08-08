Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФАSportbox.RU 02:03

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Ромариу Баро
56′
Ромариу Баро
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
Благодаря победе «Порту» над «Краснодаром» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Португалия сократила отставание от России в рейтинге стран Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Краснодар» дал заработать португальскому клубу 0,2 балла.
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Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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