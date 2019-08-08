Благодаря победе «Порту» над «Краснодаром» (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Португалия сократила отставание от России в рейтинге стран Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «Краснодар» дал заработать португальскому клубу 0,2 балла.

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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