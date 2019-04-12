Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФАRT на русском 01:36

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 9 апреля
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
После победы «Бенфики» над немецким «Айнтрахтом» (4:2) в рамках четвертьфинала Лиги Европы Португалия приблизилась к России в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, позволяющую стране выступать в Лиге чемпионов тремя клубами.
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