Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФАRT на русском 01:36

После победы «Бенфики» над немецким «Айнтрахтом» (4:2) в рамках четвертьфинала Лиги Европы Португалия приблизилась к России в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, позволяющую стране выступать в Лиге чемпионов тремя клубами.

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Политика Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.

Происшествия В Словакии подозреваемый в убийстве журналиста Яна Куцака и его невесты дал признательные показания Резонансное убийство журналиста, который вскрыл коррупционную схему в правительстве, произошло в феврале прошлого года и привело к отставке премьер-министра.

Происшествия В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере» Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви на три месяца Басманный суд до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне перевели из СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Армия и оружие Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.

Футбол «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом «Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.

Происшествия На похоронах Nipsey Hussle произошла стрельба В Лос-Анджелесе во время похоронной процессии в память о рэпере Nipsey Hussle произошла стрельба.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Происшествия В Туле затопило Демидовскую Плотину В Туле затопило Демидовскую Плотину Фото Сергея Старикова. На некоторых участках глубина «озера» достигает 10 см.

Единоборства Тайсумов провалил допинг-тест и получил шестимесячную дисквалификацию Согласно заявлению организации, 30-летний спортсмен 15 сентября 2018 года провалил допинг-тест — проба дала положительный результат на метаболиты станозолола.

Политика Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Общество Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

Общество Дошкольников в детских садах научат финансовой грамотности Минпросвещения России направило в детские сады рекомендации по программам финансовой грамотности.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.

Общество ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H6 и H2 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Здоровье Оренбурженка добилась выплаты в размере 250 тыс руб за смерть сына Рассмотрев все обстоятельства дела, суд Соль-Илецкого городского округа удовлетворил иск частично, взыскав за моральный вред с больницы компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Финансы Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Политика Литва отозвала посла из России после угроз «Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.