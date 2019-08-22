Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФАRT на русском 03:04

Брага — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Муниципальный стадион Браги
26′
Аяз Гулиев
Франсержио
Жоау Новайш
46′
Жоау Новайш
51′
63′
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
Пабло Сантос
Витор Тормена
64′
Рикарду Орта
74′
78′
Георгий Джикия
85′
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
Андре Орта
Мурило
85′
90′
Зелимхан Бакаев
Португалия занимает седьмую строчку с 41,649 балла. Разрыв между двумя странами сократился на 0,3 балла. Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков позволит стране заявить по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы на сезон-2021/22.
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