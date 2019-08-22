Португалия занимает седьмую строчку с 41,649 балла. Разрыв между двумя странами сократился на 0,3 балла. Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам розыгрыша еврокубков позволит стране заявить по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы на сезон-2021/22.

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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