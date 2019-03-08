Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФАSport24.ru вчера в 17:45

Вдобавок победа «Ренна» над «Арсеналом» (3:1) позволила Франции увеличить отрыв от России до 8,116 балла. Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 50,382. Пятую строчку занимает Франция (58,498), Португалия (47,232) идет седьмой.
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Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпионат02:38

Португалия сократила отставание от России до 3,1 балла в таблице коэффициентов УЕФА

ТАССвчера в 19:31

Рейтинг УЕФА: Португалия сократила отставание от России

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

Поражения «Зенита» и «Краснодара» негативно сказались на положении России в таблице коэффициентов УЕФА

Sportbox.RUвчера в 18:55

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Sport24.ruвчера в 17:45

Поражения «Зенита» и «Краснодара» негативно сказались на положении России в таблице коэффициентов УЕФА

Матч ТВвчера в 18:55

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Sports.ruвчера в 20:11
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Общество

На западе Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Обновлено в 14:01
Политика

Гуайдо вышел на митинг в Венесуэле

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Москве подросток умер после похода к стоматологу

В Москве подросток умер после визита к стоматологу.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг

Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Серебряном Бору произошел пожар

В Серебряном бору на западе Москвы произошло возгорание деревянного дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские

На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.
Обновлено в 07:21
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания

Брэдли Мэннинг арестовали в Ираке весной 2010 года, где он проходил службу.
Обновлено в 13:15
Политика

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет

"Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Обновлено в 11:24
Спорт

Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.
Обновлено в 12:07
Спорт

Россия выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Спорт

Анастасия Кузьмина впервые в карьере выиграла золото чемпионата мира

Обновлено в 11:29
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Спорт

Павлова ответила хейтерам в Instagram

Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
Происшествия

«Не наш Богдан»: родным убитого бойца ВСУ пришлось хоронить незнакомца

Обновлено в 12:09
Футбол

Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.
Обновлено в 14:04
Политика

Министр ВВС США уйдёт в отставку

Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Глава Минобороны Чехии включил РФ в число главных угроз для НАТО

Среди других опасностей для военно-политического блока Лубомир Метнар назвал терроризм и кибератаки Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Обновлено в 14:02
Политика

Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире

Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено в 12:26
Экономика

Китай поможет построить тоннель между Хельсинки и Таллином

Обновлено в 03:30
Хоккей

СКА сломил сопротивление «Спартака» в плей-офф Кубка Гагарина

В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
Обновлено в 11:15
Космос

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В США самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали

Обновлено в 09:53
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Милан» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
Обновлено в 07:02
Общество

Шнуров поиздевался над «слабым полом»

Обновлено в 13:55
Политика

В конгрессе США запретили признавать Крым российским

Законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским был принят единогласно комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса.
Обновлено в 05:50
Политика

США не исключают применения санкций против поддерживающих Мадуро стран

Вашингтон пока не принимал решений о применении односторонних санкций в отношении стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако американская администрация не исключает введения ограничительных мер в будущем.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Подмосковье

Обновлено в 12:39
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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